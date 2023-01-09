В Кремле прокомментировали беспорядки в Бразилии Песков заявил, что Кремль осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии

Фото: Ton Molina/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают действия зачинщиков беспорядков в Бразилии, передает ТАСС. Он добавил, что Москва поддерживает действия президента Бразилии Лулы да Силвы по восстановлению порядка.

Мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем его действия, направленные на восстановление порядка в стране и законности, — заявил Песков.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лула да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.

8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек.