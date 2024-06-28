«Байден шатался, Трамп лгал»: что пишут СМИ о «самых позорных» дебатах США

Фото: Gerald Herbert/AP/TASS

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Первые предвыборные дебаты в США напугали мировую прессу. СМИ признают, что кандидат от демократов Джо Байден «выступил катастрофически», физическая форма 81-летнего политика стала поводом для паники среди американских избирателей. Впрочем, не в восторге они и от выступления кандидата-республиканца Дональда Трампа. По сообщениям некоторых изданий, демократы уже принялись искать замену своему выдвиженцу. Как еще отреагировали на дебаты мировые СМИ и о чем они предупредили своих читателей — в материале NEWS.ru.

«Мы в заднице»: реакция американских СМИ

Телекомпания NBC в материале о прошедших дебатах Джо Байдена и Дональда Трампа приводит оценку неназванного политического аналитика, который сравнил выступление действующего президента США с «коллективным самоубийством» демократов и назвал дебаты «гвоздем в политический гроб» Байдена.

Схожую позицию заняла газета The New York Post. По мнению издания, миллионы людей «в прямом эфире стали свидетелями конца» карьеры Байдена, а «позволить ему продолжать переизбираться — это политическая ошибка и национальное преступление». Газета также обратила внимание на «неуклюжее выступление и панику» Байдена. По оценке журналистов, вместо того, чтобы развеять опасения о своем возрасте, 81-летний президент наоборот превратил их в основную проблему.

«Его прерывистое и бессвязное выступление в четверг вечером вызвало волну паники среди демократов и возобновило дискуссии о том, нужно ли вообще выдвигать его кандидатуру», — отметило издание.

Газета The New York Times привела слова одного из соратников Байдена, который разделяет беспокойство рядовых граждан.

«Джо Байден сегодня потерял страну, ее уже не вернуть. Если Трамп представляет угрозу, а на кону демократия, то Байден должен отойти в сторону. Его долг, клятва и наследие требуют акта смирения и бескорыстия», — заявил Стив Шмидт, бывший политический стратег-республиканец, со-основатель «Проекта Линкольна», который работает против Трампа.

Фото: Gerald Herbert/AP/TASS Претендент в кандидаты на пост президента США действующий президент США Джо Байден во время первого тура теледебатов в студии

Телеканал CNN провел опрос среди представителей Демократической партии, которые признали, что выступление американского президента на дебатах действительно было невыразительным и бессвязным. Два собеседника CNN описали выступление президента как «ужасное», третий сказал: «Мы в заднице». Но, несмотря на возникающие вопросы о президентских перспективах Байдена, один из источников отметил, что с его выдвижением «трудно спорить». Доноры избирательной кампании Байдена присылали сообщения со словом wtf («что за фигня»), признался журналистам один из консультантов.

«Наша единственная надежда — что он уйдет или умрет, и мы организуем съезд. В противном случае, черт возьми, нам конец», — посетовал он.

«Хрипел, оговаривался и терял мысль»: что пишут британские СМИ

Выступление Байдена вызвало вопросы не только в США. Британское издание The Financial Times пишет, что сбивчивое выступление Байдена на дебатах с Трампом подстегнуло беспокойство насчет его возраста и пригодности к работе на высшем уровне. «Демократы перемудрили с Джо и сами себя загнали в угол», — сказал один из спикеров.

Журналисты также отмечают, что Байден хрипел, оговаривался, отвечал невпопад и терял мысль — при этом Трамп во всеуслышание назвал его худшим президентом в истории США.

«Если людей тревожит возраст Байдена, то он вряд ли развеял эти опасения», — указал политический аналитик Университета Виргинии Кайл Кондик.

«Джо шатался и спотыкался. Может пора кому-то другому занять его место от демократической партии?», — задается вопросом The Sun.

У президента Байдена была только одна задача, и он с ней совершенно не справился, пишет британский журнал The Economist. «Миссия Джо Байдена на президентских дебатах, состоявшихся в Атланте 27 июня, была ясна: доказать неправоту критиков, показав, что он психически здоров. К сожалению, его выступление было полной катастрофой — возможно, он справился хуже всех кандидатов в президенты в современной истории», — отмечают журналисты издания.

Газета The Guardian напомнила, что многие американцы начали смотреть эти дебаты в уверенности, что Байден слишком стар для второго срока, а Трамп слишком хаотичен для возвращения на пост президента. Маловероятно, что их выступления хоть как-то поколебали эти опасения, рассуждает издание.

«Байден не мог связать двух слов, а Трамп постоянно лгал — такие себе дебаты», — делится наблюдениями автор публикации.

Фото: Gerald Herbert/AP/TASS Дональд Трамп

«Усталый американский президент»: как отреагировали европейские СМИ

Дебаты обернулись катастрофой для Байдена, так как после них начали звучать призывы к отставке американского президента, пишет немецкий журнал Der Spiegel. А Трамп, по оценке журналистов, оказался победителем, несмотря на всю свою ложь.

Швейцарское издание Die Neue Zürcher Zeitung пишет, что американские дебаты оказались хуже, чем ожидалось.

«По крайней мере 81-летний Джо Байден полностью не потерял сознание во время первых теледебатов, а 78-летний Дональд Трамп частично проявил сдержанность. Тем не менее дебаты не стали триумфом ни для одного из них. Байден казался дерганым и неуверенным, особенно вначале. Тот факт, что по телевизору можно было видеть оба лица, также не пошел на пользу Байдену. Пока Трамп говорил, Байден иногда смотрел просто в пустоту. В другом случае можно было наблюдать за странными гримасами Трампа», — отмечают журналисты.

Байден потерпел неудачу в дебатах с Трампом, пытаясь развеять опасения по поводу своего возраста, пишет испанская газета El Pais. «Попытка президента показать, что избирателям не нужно переживать из-за его возраста — ему уже 81 — провалилась. Кандидаты подвергали друг друга резким личным нападкам, но Трамп держался вежливо, когда наступала его очередь говорить, и первым к оскорблениям перешел Байден: он назвал соперника „лузером и неудачником“», — указало издание.

«Сторонникам обеих партий было очень неуютно»: что пишут арабские СМИ

Корреспондент Al Jazeera Хайди Чжоу-Кастро, наблюдавшая за соперниками в городе Кеноша, штат Висконсин, рассказала, что многие не впечатлились выступлениями Байдена и Трампа: «Наблюдая за ходом дебатов, сторонники обеих партий чувствовали себя очень неуютно, — отметила Чжоу-Кастро. — Демократы сокрушались, когда Байден потерял нить разговора. Было много смеха, когда Трамп отбивался от модераторов дебатов, а некоторые люди говорили, что дело дошло до фарса».

Одна из зрительниц, которая поддержала Трампа в 2016 году и Байдена в 2020 году, сказала, что, вероятно, вновь проголосует за Трампа, так как Байдену не удалось представить избирателям четкий план по решению государственных вопросов.

Фото: Joshua A. Bickel/AP/TASS Трансляция первых дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа в Гамильтоне

«Похоже на реалити-шоу»: как отреагировали в Китае

Китайское издание The Global Times считает, что внимание зрителей было приковано не к политическим заявлениям двух кандидатов, а к их физической форме. «Акцент, сделанный на возраст кандидатов, подсветил феномен геронтократии в политике США. Он также продемонстрировал существенный изъян в их политической системе, провозглашенной демократической», — отметило издание, ссылаясь на китайских экспертов.

«В статье также заявили, что подобные телевизионные дебаты похожи на реалити-шоу, так как куда меньше внимания уделяется тому, чья политика эффективнее или лучше, чем тому, как именно кандидаты выступают», — пишут журналисты.

«СМИ по всему миру признают, что политические дебаты не стоит смотреть. В них нет ничего существенного. Чем люди на самом деле обеспокоены — так это физическим состоянием кандидатов», — сказал в разговоре с изданием специалист по США Лю Сян.

«Это беспрецедентные политические дебаты и самая зрелищная политическая комедия в истории», — в статье для сайта «Гуаньча» отметил профессор Колледжа международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И.

«Еще не все потеряно»: на что надеются турецкие журналисты

Турецкая газета Cumhuriyet считает, что для Байдена еще не все потеряно, поскольку первые из двух плановых дебатов состоялись досрочно. Таким образом у Байдена до второй встречи с соперником еще есть возможность улучшить свое положение. К тому же демократы продолжают поддерживать Байдена, несмотря на то, что многих смущает его возраст.

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