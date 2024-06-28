В стране ЕС назвали катастрофой провал Байдена на дебатах Der Spiegel: дебаты с Трампом оказались катастрофическими для Байдена

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Президент США Джо Байден потерпел сокрушительный провал во время дебатов с претендентом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом, пишет немецкое издание Der Spiegel. Отмечается, что советники американского лидера хотели доказать его превосходство на посту главы Белого дома, но добились обратного.

По словам авторов публикации, Байден оказался в плохой форме, он выглядел растерянным и изворотливым, ему не удалось передать четкие послания, из-за этого многие телекомментаторы назвали дебаты катастрофой для действующего президента.

Как сказано в материале, после этого в Демократической партии США наверняка с новой силой пойдут обсуждения, что Байден должен выйти из предвыборной гонки и дать шанс более молодому кандидату. При этом демократам важно не упускать драгоценное время, отметили авторы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предвыборные дебаты в Соединенных Штатах не стоят на повестке дня в России. Он также добавил, что Москва считает избирательный процесс внутренним делом страны и не собирается давать никаких оценок, подчеркнув, что Москва никогда не вмешивалась в избирательные процессы других государств и не собирается делать этого сейчас.