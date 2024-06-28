В Кремле назвали дебаты Трампа и Байдена внутренним делом США Песков: предвыборные дебаты в США не стоят на повестке дня в России

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена (на фото)

Предвыборные дебаты в Соединенных Штатах не стоят на повестке дня в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что Москва считает избирательный процесс внутренним делом страны и не собирается давать никаких оценок.

Это не событие нашей повестки. У нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны, которые актуальны для нас. Это те вопросы, которыми занимается наш президент. Дебаты в Соединенных Штатах к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Москва никогда не вмешивалась в избирательные процессы других государств и не собирается делать этого сейчас. При этом Песков заявил, что Кремль видел сообщения прессы о дебатах. С ними ознакомятся подробнее.

Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны, — добавил Песков.

Дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.