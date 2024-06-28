Российские эксперты и журналисты в своих Telegram-каналах обсуждают прошедшие дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, в которых, по мнению американцев и СМИ, сокрушительную победу одержал бывший президент США. Что будет дальше и почему нынешний глава Белого дома проиграл? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.
«Рыбарь»
«В Соединенных Штатах состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. В целом мероприятие характеризовалось скудностью действительно веских, аргументированных и подкрепленных фактами ответов каждого из участников на заданные модератором вопросы. Кандидаты в президенты сосредоточились на постоянных атаках в отношении своего оппонента — особую активность здесь проявил Трамп. В какой-то момент дошло до смешного, когда престарелые политики наперебой стали выяснять, кто лучше смог бы сыграть в гольф. Вместе с тем пресса и американский истеблишмент, хоть и обращают внимание на скандальность мероприятия, обсуждают полный провал Джо Байдена», — пишет источник.
Авторы канала обратили внимание, что практически все американские СМИ, в том числе аффилированные с Демократической партией, признают, что действующий президент не только не смог опровергнуть наличие тех возрастных проблем, которые ему приписывают, но и полностью доказал их существование.
«Байден слишком тихо говорил, периодически запинался, путался либо стоял с открытым ртом во время выступления Трампа, будто тяжело вспоминая или придумывая ответ на обвинения со стороны своего политического оппонента. Заключительная речь и вовсе стала катастрофой — она стала невнятной, запутанной и неуверенной. Байден несколько раз оговаривался, останавливался и извинялся», — подчеркнул «Рыбарь».
Авторы канала также рассказали, что, судя по инсайдерской информации, демократы не просто шокированы, а панически напуганы результатами, которые продемонстрировал Байден.
«Пока в администрации пытаются аргументировать провальное выступление действующего президента наличием у него простуды, остальные члены партии начали всерьез задумываться о замене Байдена на выборах — теперь уже всем стало очевидно, что „сонный Джо“ в ноябре утащит демократов на дно. Далее ситуация вполне может развиваться по сценарию, ранее описанному американским журналистом Сеймуром Хершем: Байден в случае своего очередного провального выступления на дебатах может публично отказаться от номинации на съезде Демократической партии США в августе в Чикаго», — добавил «Рыбарь».
Политолог Сергей Марков
«Трамп разгромил Байдена на дебатах. 67% считают, что победил Трамп, а только 33% считают, что победил Байден (по опросу CNN). Считается, что Байдену будут искать замену. Вместо Байдена кандидатом в президенты демократы хотят Мишель Обаму, но она не хочет, или Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии. Обе кандидатуры очень неидеальны. В дебатах между Байденом и Трампом победил Путин. Потому что всем ясно, что Путин явно адекватнее их обоих. Миллионы демократов рыдали от унижения, когда видели Байдена на трибуне, зависшего, с открытым ртом, не моргающего. Как и ожидалось, физическое и ментальное состояние Байдена стало главной темой для зрителей. И это состояние ужасное», — написал эксперт.
Публицист Анатолий Несмиян
«Дебаты между Трампом и Байденом прошли, Трамп однозначно выглядел лучше Байдена, но и Байден был вполне адекватен своему привычному состоянию, так что откровенно провальным его выступление не смотрелось. Тем не менее пока Трамп явно лидирует, и демократам нужно что-то с этим решать. Содержательная часть выступлений обоих кандидатов почти никакого значения не имела, большая часть комментариев относилась к экстерьеру участников, их реакциям — в общем, дебаты были не для прослушивания, а для разглядывания», — написал он.
Экономист Никита Кричевский
«Сегодня ночью в США произошла политическая катастрофа: по итогам дебатов между Трампом и Байденом 67% опрошенных CNN респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. Американские новостники не стесняются в эпитетах. CNN указал на приступ паники в стане демократов, NBC назвал выступление Байдена коллективным самоубийством демократов. У американского deep state не остается другого выбора, кроме задействования плана Б (он наверняка есть) и замены Байдена на другого кандидата либо отмены (переноса) выборов», — отметил он.
Политолог Сергей Колясников (ZERGULIO)
«2/3 зрителей присудили победу Трампу. СМИ уже называют дебаты крахом Байдена. Хотя, как по мне, оба выглядели удручающе убого, борьба была равна — сражались два ... Путин на фоне двух этих вырожденцев смотрится Цезарем», — написал он.
«МИГ России»
«По дебатам Трамп — Байден. Первое. Предлагаем уподобляться в этом вопросе жителям США, у которых в новостях сначала американский футбол, потом изменения законодательства штата, криминальная хроника городка, выборы президента, шоу-бизнес и лишь потом политические события в других странах. Поэтому лишь коротко. По данным опроса CNN, Трамп победил на них просто разгромно — 67% против 33%. Рупор Демократической партии, CNN, делая обзор итогов, дает материал с откровенно матерным заголовком. Смысл его — „нам конец, мы проиграли“», — пишут авторы канала.
Также они вспомнили слова одного из канадских программистов, который описал политическую реальность в США.
«И еще про дебаты. Как говорил нам один старый программист, давным-давно уехавший в Канаду и сделавший там блестящую карьеру в IT-отрасли, про внутреннюю кухню транснациональных корпораций (ТНК), он как раз разрабатывал для них платформенные решения: „Понимаешь, они крайне неповоротливы в конкуренции с мелкими и средними фирмами, всегда изобретающими что-то новенькое и идущими на шаг впереди с ТЗ перспективных технологий. Но зато система ТНК устроена так, что она выдерживает попадание идиота на любое место в корпорации, вплоть до директора“. Поэтому мы можем сколько угодно ржать над старческой ограниченностью кандидатов в президенты США, но это в каком-то смысле есть и достоинство американской системы, где никакие проблемы первого лица не могут угрожать существованию самого государства», — добавил «МИГ России».
Политолог Дмитрий Орлов
«По итогам дебатов с Трампом Байден проиграл — стилистически, содержательно, эмоционально. Способность Байдена оценивать факты и держать удар критически низка, и это заметно всем. Отношения с Россией и военный конфликт на Украине стали одной из доминант повестки дебатов. Это само по себе ослабляет позиции Байдена. Байдену, несомненно, стоило бы отказаться от выдвижения на пост президента США. Формирование консенсуса по поводу нового кандидата от Демократической партии откровенно затруднено — особенно с учетом прошедших праймериз. Поэтому Байден с высокой вероятностью продолжит участие в кампании, что создает очевидные и значительные риски для демократов», — написал он.
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