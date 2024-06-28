Итоги дебатов Байдена и Трампа: кто победил, реакция России, что дальше

Фото: Zuma\TASS

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Российские эксперты и журналисты в своих Telegram-каналах обсуждают прошедшие дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, в которых, по мнению американцев и СМИ, сокрушительную победу одержал бывший президент США. Что будет дальше и почему нынешний глава Белого дома проиграл? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь»

«В Соединенных Штатах состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. В целом мероприятие характеризовалось скудностью действительно веских, аргументированных и подкрепленных фактами ответов каждого из участников на заданные модератором вопросы. Кандидаты в президенты сосредоточились на постоянных атаках в отношении своего оппонента — особую активность здесь проявил Трамп. В какой-то момент дошло до смешного, когда престарелые политики наперебой стали выяснять, кто лучше смог бы сыграть в гольф. Вместе с тем пресса и американский истеблишмент, хоть и обращают внимание на скандальность мероприятия, обсуждают полный провал Джо Байдена», — пишет источник.

Авторы канала обратили внимание, что практически все американские СМИ, в том числе аффилированные с Демократической партией, признают, что действующий президент не только не смог опровергнуть наличие тех возрастных проблем, которые ему приписывают, но и полностью доказал их существование.

«Байден слишком тихо говорил, периодически запинался, путался либо стоял с открытым ртом во время выступления Трампа, будто тяжело вспоминая или придумывая ответ на обвинения со стороны своего политического оппонента. Заключительная речь и вовсе стала катастрофой — она стала невнятной, запутанной и неуверенной. Байден несколько раз оговаривался, останавливался и извинялся», — подчеркнул «Рыбарь».

Авторы канала также рассказали, что, судя по инсайдерской информации, демократы не просто шокированы, а панически напуганы результатами, которые продемонстрировал Байден.

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

«Пока в администрации пытаются аргументировать провальное выступление действующего президента наличием у него простуды, остальные члены партии начали всерьез задумываться о замене Байдена на выборах — теперь уже всем стало очевидно, что „сонный Джо“ в ноябре утащит демократов на дно. Далее ситуация вполне может развиваться по сценарию, ранее описанному американским журналистом Сеймуром Хершем: Байден в случае своего очередного провального выступления на дебатах может публично отказаться от номинации на съезде Демократической партии США в августе в Чикаго», — добавил «Рыбарь».

Политолог Сергей Марков

«Трамп разгромил Байдена на дебатах. 67% считают, что победил Трамп, а только 33% считают, что победил Байден (по опросу CNN). Считается, что Байдену будут искать замену. Вместо Байдена кандидатом в президенты демократы хотят Мишель Обаму, но она не хочет, или Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии. Обе кандидатуры очень неидеальны. В дебатах между Байденом и Трампом победил Путин. Потому что всем ясно, что Путин явно адекватнее их обоих. Миллионы демократов рыдали от унижения, когда видели Байдена на трибуне, зависшего, с открытым ртом, не моргающего. Как и ожидалось, физическое и ментальное состояние Байдена стало главной темой для зрителей. И это состояние ужасное», — написал эксперт.

Публицист Анатолий Несмиян

«Дебаты между Трампом и Байденом прошли, Трамп однозначно выглядел лучше Байдена, но и Байден был вполне адекватен своему привычному состоянию, так что откровенно провальным его выступление не смотрелось. Тем не менее пока Трамп явно лидирует, и демократам нужно что-то с этим решать. Содержательная часть выступлений обоих кандидатов почти никакого значения не имела, большая часть комментариев относилась к экстерьеру участников, их реакциям — в общем, дебаты были не для прослушивания, а для разглядывания», — написал он.

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Экономист Никита Кричевский

«Сегодня ночью в США произошла политическая катастрофа: по итогам дебатов между Трампом и Байденом 67% опрошенных CNN респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. Американские новостники не стесняются в эпитетах. CNN указал на приступ паники в стане демократов, NBC назвал выступление Байдена коллективным самоубийством демократов. У американского deep state не остается другого выбора, кроме задействования плана Б (он наверняка есть) и замены Байдена на другого кандидата либо отмены (переноса) выборов», — отметил он.

Политолог Сергей Колясников (ZERGULIO)

«2/3 зрителей присудили победу Трампу. СМИ уже называют дебаты крахом Байдена. Хотя, как по мне, оба выглядели удручающе убого, борьба была равна — сражались два ... Путин на фоне двух этих вырожденцев смотрится Цезарем», — написал он.

«МИГ России»

«По дебатам Трамп — Байден. Первое. Предлагаем уподобляться в этом вопросе жителям США, у которых в новостях сначала американский футбол, потом изменения законодательства штата, криминальная хроника городка, выборы президента, шоу-бизнес и лишь потом политические события в других странах. Поэтому лишь коротко. По данным опроса CNN, Трамп победил на них просто разгромно — 67% против 33%. Рупор Демократической партии, CNN, делая обзор итогов, дает материал с откровенно матерным заголовком. Смысл его — „нам конец, мы проиграли“», — пишут авторы канала.

Также они вспомнили слова одного из канадских программистов, который описал политическую реальность в США.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

«И еще про дебаты. Как говорил нам один старый программист, давным-давно уехавший в Канаду и сделавший там блестящую карьеру в IT-отрасли, про внутреннюю кухню транснациональных корпораций (ТНК), он как раз разрабатывал для них платформенные решения: „Понимаешь, они крайне неповоротливы в конкуренции с мелкими и средними фирмами, всегда изобретающими что-то новенькое и идущими на шаг впереди с ТЗ перспективных технологий. Но зато система ТНК устроена так, что она выдерживает попадание идиота на любое место в корпорации, вплоть до директора“. Поэтому мы можем сколько угодно ржать над старческой ограниченностью кандидатов в президенты США, но это в каком-то смысле есть и достоинство американской системы, где никакие проблемы первого лица не могут угрожать существованию самого государства», — добавил «МИГ России».

Политолог Дмитрий Орлов

«По итогам дебатов с Трампом Байден проиграл — стилистически, содержательно, эмоционально. ⁠Способность Байдена оценивать факты и держать удар критически низка, и это заметно всем. Отношения с Россией и военный конфликт на Украине стали одной из доминант повестки дебатов. Это само по себе ослабляет позиции Байдена. ⁠Байдену, несомненно, стоило бы отказаться от выдвижения на пост президента США. ⁠Формирование консенсуса по поводу нового кандидата от Демократической партии откровенно затруднено — особенно с учетом прошедших праймериз. Поэтому Байден с высокой вероятностью продолжит участие в кампании, что создает очевидные и значительные риски для демократов», — написал он.

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