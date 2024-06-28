«Нужно бояться не взятия Киева»: сенатор указал на главную угрозу миру Сенатор Цеков: миру стоит опасаться «безумия» Байдена

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Всему миру стоит опасаться не взятия Киева российской армией, а безумия президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его мнению, достижение целей спецоперации принесет в мир только стабильность.

Миру нужно как раз таки бояться не взятия Киева Россией, а безумия Байдена. Победа России и достижение всех целей СВО принесет миру долгожданную стабильность и предсказуемость, — сказал сенатор.

Цеков отметил, что мир на грань третьей мировой войны ставят именно США. Он объяснил, что напряженность нарастает из-за желания Вашингтона продолжать вмешиваться во внутренние дела Украины и подталкивать ее к дальнейшей эскалации конфликта с РФ.

Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом заявил, что взятие Киева Вооруженными силами России спровоцирует начало третьей мировой войны. Хозяин Белого дома уверен, что на кону находится безопасность всего мира.

После дебатов газета New York Post написала, что миллионы граждан в прямом эфире стали свидетелями краха карьеры действующего президента США. Журналисты оценили итоги словесных баталий демократа как «позорные». Как отметили представители СМИ, сохранить Байдену шансы на переизбрание будет политической ошибкой и национальным преступлением.