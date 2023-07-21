Байден потерялся на сцене после выступления в Филадельфии Байден не смог с первого раза найти выход со сцены в Филадельфии

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены в Филадельфии после окончания выступления, сообщает ТАСС. Глава государства сделал несколько шагов в противоположном направлении, пока его не остановил помощник. Он помог Байдену найти выход, благодаря чему президент смог покинуть сцену.

Отмечается, что Байден выступал с речью об экономической политике своей администрации. Правильное направление президенту указывали жестами.

Как сообщалось ранее, команда президента США начала чаще использовать укороченные трапы самолетов, чтобы предотвратить его падения при перелетах. Такие меры были приняты после того, как Байден несколько раз прилюдно спотыкался. Короткие трапы уже использовались при перелетах в Лондон, Вильнюс и Хельсинки.

Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, является самым пожилым президентом США в истории. Инциденты, подобные случившемуся в Филадельфии, происходили неоднократно. Так, в декабре 2022 года глава государства не смог найти выход на встрече с принцем Уильямом в Бостоне, а в октябре того же года он простоял на сцене в неестественной позе, не понимая, куда идти. В июле Байден вновь потерялся во время выступления в штаб-квартире ЦРУ.