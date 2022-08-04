Байден пообещал продписать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Джо Байден

Президент США Джо Байден сообщил, что он подпишет протоколы о вступлении Швеции и Филяндии в НАТО. Об этом говорится в письменном заявлении американского лидера, распространённом пресс-службой Белого дома. Ранее сенат Конгресса США принял резолюцию о ратификации документов о присоединении двух стран к Североатлантическому альянсу.

Американский президент приветствовал решение сената, отметив, что что процесс рассмотрения нынешних протоколов о расширении НАТО оказался самым быстрым с 1981 года.

Вступление Финляндии и Швеции в Альянс ещё больше укрепит коллективную безопасность НАТО и углубит трансатлантическое партнёрство. <...> Я с нетерпением жду того, чтобы подписать протоколы о присоединении <...> Швеции и Финляндии [к НАТО], — говорится в заявлении Байдена.

США таким образом пополнили список из более чем 20 стран, ратифицировавших документы о расширении НАТО.

Швеция и Финляндии до начала 2022 года сохраняли нейтралитет, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила благодарность США за одобрение сенатом страны резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции в НАТО.