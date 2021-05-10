Американский ветеран огорчен, что США не празднуют День Победы

https://static.news.ru/photo/4a17ba9a-b079-11eb-9eb0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США почти не празднуют День Победы над нацизмом. Об этом в беседе с РИА Новости с грустью поведал ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.

Семья Кона бежала в США от преследования евреев в нацистской Германии в 1938 году. В 1943 году Фрэнк вступил в ряды американских вооружённых сил. Через год последовала высадка во Франции и участие в наступлении на Германию. Кроме того, Фрэнк Кон был одним из участников встречи на Эльбе советских и американских солдат 25 апреля 1945 года.

Конечно, есть разница в том, как вы отмечаете этот праздник в России, а в США об этом почти не упоминается, — констатировал ветеран.

В прошлом Кон был гостем на нескольких парадах Победы в российской столице. Он сожалеет, что главные американские СМИ не придают значения этому важному дню.

Из-за пандемии была небольшая церемония возложения венков к Мемориалу Второй мировой войны, но это почти не упоминалось в газете, — рассказал он.

Торжественный военный парад Победы на Красной площади начался 9 мая в 10:00. Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.

В мероприятии приняли участие 37 парадных расчётов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники — как исторической, так и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС.