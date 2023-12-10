Американский актер Чарльз Оффисер умер в 49 лет после пересадки легких

Фото: Andrew Francis Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чарльз Оффисер

Канадский актер, режиссер, сценарист и продюсер Чарльз Оффисер скончался в своем доме в Торонто через месяц после 49-летия, пишет издание THR. Причиной его кончины стали осложнения после трансплантации легких, проведенной в феврале этого года.

Оффисер долгое время страдал аутоиммунным заболеванием. Его смерть подтвердили в Совете по кинематографии Канады.

Чарльз Оффисер дебютировал на телевидении в 1999 году. Он снялся во множестве фильмов и сериалов, включая «Убийство в чужом городе», «Доктор», «Американский психопат», «Офицер полиции» и «Рожденный для грусти».

В качестве режиссера он создал тридцать проектов, среди которых «Отель «Вавилон», «Отель «Владивосток», «Копы-новобранцы», «Побег Акиллы» и «Коронер». Также у него было десять фестивальных наград и более двадцати номинаций.

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