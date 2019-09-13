https://static.news.ru/photo/3cabc826-d554-11e9-b6af-fa163e074e61_660.jpg Фото: fox29.com

Жительница американского штата Делавэр, которая думала, что не может иметь детей, родила дочь в туалете. Девочка появилась на свет 25 августа, на несколько недель раньше срока.

Женщина была шокирована, так как доктора заверяли её, что из-за проблем со здоровьем ребёнка у неё, скорее всего, не будет. За время беременности американка не набрала вес. Кроме того, она пару раз делала тесты, которые показывали отрицательный результат.

Я годами пыталась забеременеть, ничего не получалось, я подумала, что мне уже 37, как есть, так и есть, — рассказала Карла Коллазо FOX 29 .

Surprise Baby! I know what you're thinking... How could a woman NOT know she's pregnant until she gives birth?! Well... This is how. https://t.co/z27JG1Qei5 — Shaina Humphries (@ShainaFOX29) September 11, 2019

В день родов у Карлы болели спина и живот, и родственница хотела везти её в госпиталь, однако в медучреждение они не доехали. Коллазо пошла в туалет и закричала. Вскоре она родила дочь. Малышку назвали Амура Роуз. Девочка находится в больнице. Как ожидается, в ближайшее время новорождённую выпишут домой.

Carla Collazo had taken two pregnancy tests that came back negative and had been told by doctors she probably couldn't become pregnant. https://t.co/15vmvOXMB4 — Delaware Online (@delawareonline) September 11, 2019

Ранее News.ru писал, что американка узнала о беременности тройней во время родов. Каждый из малышей при рождении весил около 1,8 кг.