Фото: fox29.com

Жительница американского штата Делавэр, которая думала, что не может иметь детей, родила дочь в туалете. Девочка появилась на свет 25 августа, на несколько недель раньше срока. 

Женщина была шокирована, так как доктора заверяли её, что из-за проблем со здоровьем ребёнка у неё, скорее всего, не будет. За время беременности американка не набрала вес. Кроме того, она пару раз делала тесты, которые показывали отрицательный результат.

Я годами пыталась забеременеть, ничего не получалось, я подумала, что мне уже 37, как есть, так и есть, — рассказала Карла Коллазо FOX 29.

В день родов у Карлы болели спина и живот, и родственница хотела везти её в госпиталь, однако в медучреждение они не доехали. Коллазо пошла в туалет и закричала. Вскоре она родила дочь. Малышку назвали Амура Роуз. Девочка находится в больнице. Как ожидается, в ближайшее время новорождённую выпишут домой.

Ранее News.ru писал, что американка узнала о беременности тройней во время родов. Каждый из малышей при рождении весил около 1,8 кг.

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