Жительница американского штата Делавэр, которая думала, что не может иметь детей, родила дочь в туалете. Девочка появилась на свет 25 августа, на несколько недель раньше срока.
Женщина была шокирована, так как доктора заверяли её, что из-за проблем со здоровьем ребёнка у неё, скорее всего, не будет. За время беременности американка не набрала вес. Кроме того, она пару раз делала тесты, которые показывали отрицательный результат.
Я годами пыталась забеременеть, ничего не получалось, я подумала, что мне уже 37, как есть, так и есть, — рассказала Карла Коллазо FOX 29.
Surprise Baby! I know what you're thinking... How could a woman NOT know she's pregnant until she gives birth?! Well... This is how. https://t.co/z27JG1Qei5
В день родов у Карлы болели спина и живот, и родственница хотела везти её в госпиталь, однако в медучреждение они не доехали. Коллазо пошла в туалет и закричала. Вскоре она родила дочь. Малышку назвали Амура Роуз. Девочка находится в больнице. Как ожидается, в ближайшее время новорождённую выпишут домой.
Carla Collazo had taken two pregnancy tests that came back negative and had been told by doctors she probably couldn't become pregnant. https://t.co/15vmvOXMB4