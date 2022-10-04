Американист назвал наивным заявление Маска о повторных референдумах Американист Дробницкий: идея Маска о повторных референдумах выглядит предельно наивной

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Илон Маск

Илон Маск не готовится к выборам президента США в 2024 году, но он является частью высокотехнологичной элиты американского общества, которое дистанцируется от либерального истеблишмента, рассказал в беседе с NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, заявление предпринимателя о том, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН, является наивным, оно не отображает реальную суть конфликта.

В США есть значительная часть промышленно-технологической элиты, которая не может быть довольна нынешним либеральным истеблишментом по разным причинам — от зеленого безумия до ястребиного крыла во внешней политике, с которым никто ничего сделать не может. Эта политика наносит ущерб реальному сектору США. В этом смысле Маск не самостоятелен и не пиарит свою кандидатуру, просто демонстрирует наличие у американской контрэлиты и такой позиции тоже. Идея о повторных референдумах выглядит предельно наивной, но это мнение американской правопопулистской контрэлиты о том, что этот конфликт вредит, — считает Дробницкий.

Маск озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил «провести повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях». По его мнению, оно должно пройти под наблюдением представителей ООН. Кроме того, предприниматель считает, что Крым следует считать «формальной частью России». По мнению Маска, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что новым президентом США должен стать американский предприниматель Илон Маск. По его словам, Маск хочет видеть США в авангарде стран-созидателей, к числу которых относится и Россия, с ним можно выстраивать нормальные и взаимовыгодные отношения.