Американцы потребовали ввести санкции против Израиля

https://static.news.ru/photo/8045ba2e-c0f8-11eb-9416-96000091f725_660.jpg Фото: Abed Deeb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американцы вышли на улицы в центре Вашингтона и потребовали ввести санкции против Израиля. В акции приняли участие более двух тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС.

Среди требований также были : эмбарго на поставки оружия Израилю, отмена соглашения о свободной торговле между странами, прекращение осуществляемой израильскими властями поселенческой деятельности.

Нас сейчас порядка двух тысяч человек из более 100 американских организаций. Все мы выступаем за введение санкций против Израиля из-за боевых действий против Палестины, — заявил представитель организации Американские мусульмане за Палестину.

Он подчеркнул, что не будь в Вашингтоне пасмурно, на митинг бы вышло ещё больше людей. Организация призвала подписать петицию с требованием к Джо Байдену ввести ограничительные меры. Документ подписали уже восемь тысяч человек.

Палестинские боевики и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа в пятницу, 21 мая, в 02:00 мск. Перемирие вступило в силу. Перемирие удалось достичь после 11 дней обмена ракетными ударами. Одностороннее прекращение огня было одобрено военно-политическим кабинетом Израиля на специальном заседании.