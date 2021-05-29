Американцы потребовали ввести санкции против Израиля

Американцы вышли на улицы в центре Вашингтона и потребовали ввести санкции против Израиля. В акции приняли участие более двух тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС.
Среди требований также
Нас сейчас порядка двух тысяч человек из более 100 американских организаций. Все мы выступаем за введение санкций против Израиля из-за боевых действий против Палестины, — заявил представитель организации Американские мусульмане за Палестину.
Он подчеркнул, что не будь в Вашингтоне пасмурно, на митинг бы вышло ещё больше людей. Организация призвала подписать петицию с требованием к Джо Байдену ввести ограничительные меры. Документ подписали уже восемь тысяч человек.
Палестинские боевики и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа в пятницу, 21 мая, в 02:00 мск. Перемирие вступило в силу. Перемирие удалось достичь после 11 дней обмена ракетными ударами. Одностороннее прекращение огня было одобрено военно-политическим кабинетом Израиля на специальном заседании.