Американцы перепугались после сообщения Пентагона о ядерной войне

https://static.news.ru/photo/f5c47e28-a23c-11eb-91c0-96000091f725_660.jpg Фото: David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Американские пользователи Сети оценили публикацию стратегического командования США об использовании ядерного оружия.

Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант, — сообщалось в Twitter стратегического командования.

В комментариях к публикации читатели в основном задались вопросом, что бы это значило: «Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите», «Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан?», «Что может быть хуже ядерного оружия?», «Не начинайте Третью мировую войну, спасибо».

Ранее NEWS.ru сообщал, что США выразили готовность защищать Японию при помощи ядерного оружия. Вашингтон дал такое обещание в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. В случае нападения на страну в ход пойдут все возможные средства, сказано в указе, который подписали лично Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.