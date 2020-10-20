Адвокат Трампа: в ноутбуке сына Байдена нашли фото несовершеннолетних

https://static.news.ru/photo/60b0055c-1360-11eb-880f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Democratic National Convention V/Global Look Press

В ноутбуке сына кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена — Хантера — обнаружены фотографии несовершеннолетних девочек сексуального характера. Об этом заявил адвокат главы Белого дома Дональда Трампа Руди Джулиани.

По словам юриста, он предоставил материалы переписки Хантера Байдена со своим отцом. Согласно этой информации, Байден-младший рассказал о жалобе вдовы своего брата — она якобы сообщала, что Хантер разговаривал по видеосвязи в обнажённом виде с 14-летней девочкой, имя которой не называется. Джулиани также заметил, что в ноутбуке Хантера Байдена, который попал в его распоряжение, хранится много компрометирующих его фотографий. Адвокат добавил, что передал материалы в полицию штата Делавэр.

Мы очень обеспокоены тем, что эти несовершеннолетние девочки никак не были защищены, — цитирует Джулиани Newsmax .

Сообщается, что материалы с жёсткого диска на ноутбуке Байдена-младшего скопировал человек, занимавшийся ремонтом компьютера. Он же и передал эти данные Руди Джулиани.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп опроверг отношение России к предыдущему громкому скандалу вокруг Хантера Байдена. На прошлой неделе, 15 октября, газета New York Post опубликовала компромат на сына кандидата в президенты от демократов. В период президентства Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, Хантер входил в состав совета директоров украинской газовой компании Burisma. Согласно обнародованной информации, Хантер устраивал украинским бизнесменам встречи с отцом и использовал своё влияние в Вашингтоне, чтобы компания получила определённые привилегии.