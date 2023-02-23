Стала известна причина увольнения главного режиссера театра на Таганке Режиссер Муравицкий объяснил уход из театра на Таганке загруженностью на других проектах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Муравицкий

Юрий Муравицкий заявил, что принял решение покинуть пост главного режиссера театра на Таганке из-за большой загруженности на других проектах. Постановщик, пробывший в должности чуть больше года, рассказал РБК, что продолжит сотрудничать с театром и будет ставить спектакли в качестве приглашенного режиссера. По его словам, это абсолютно нормальная практика. Увольнение Муравицкого в пресс-службе учреждения подтвердили 22 февраля.

Сейчас начал репетировать комедию Шекспира «Как вам это понравится» в МХТ — премьера в начале декабря, так же началась работа над оперой «Король» в Большом театре — премьера 6 июля. Параллельно начинается подготовительный период работы над моим первым большим фильмом «Исчезнувший велосипедист» — съемки начнутся весной, — поделился Муравицкий своими творческими планами.

Режиссер ранее написал на своей странице в соцсети, что театр на Таганке останется для него «близким и родным». Муравицкий также отметил, что «в ближайшее время не планирует никуда уезжать».

Ранее в театре на Таганке анонсировали премьеру спектакля «Утиная охота» по одноименной пьесе Александра Вампилова. Постановку режиссера-хореографа Анна Закусова представят 7 марта.