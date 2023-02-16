Театр на Таганке покажет неожиданное прочтение «Утиной охоты» Вампилова

Фото: Пресс-служба театра на Таганке

В Театре на Таганке в Москве 7 марта состоится премьера спектакля «Утиная охота» по одноименной пьесе Александра Вампилова. Постановка была создана под руководством режиссера-хореографа Анны Закусовой. Ей удалось показать неожиданное прочтение произведения через пластику. Эскиз спектакля был показан осенью 2022 года и стал первой постановкой, вошедшей в основной репертуар в рамках режиссерской лаборатории «Ликбез».

Мне интересен Зилов. Я хочу поговорить о нем, о его состоянии. Вампилов, продолжая традиции Чехова и Гоголя, говорит о «лишних людях», и я понимаю, что знаю таких людей, знаю Зиловых. Он находится в драматически напряженном моменте жизни, на перепутье. Вся пьеса как будто сон. И эта нереальность происходящего дает возможность говорить на языке движения, тела и пластики, — рассказала Закусова.

В пьесе «Утиная охота» раскрываются тайны поиска собственного я. Главный герой Зилов вошел в литературу как русский Гамлет: он также задается вопросом «быть или не быть», ощущая одиночество и опустошенность. В спектакле есть сразу три прообраза главного героя, в которых отобразились черты характера, которые каждый зритель встречал хотя бы раз в жизни.

В филиале Московского драматического театра имени А.С. Пушкина 16 февраля в 19:00 состоится литературный вечер, посвященный творчеству поэта. Заслуженный артист России Александр Арсентьев прочтет со сцены стихотворения Пушкина, повесть «Метель», а также отрывки из поэмы «Руслан и Людмила» и романа в стихах «Евгений Онегин».