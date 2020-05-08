Политехнический музей проведёт «Ночь (не) в музее»

Московский Политехнический музей планирует провести акцию, цель которой — сбор пожертвований в пользу музеев и развитие традиции помощи культурным институциям. Мероприятие получило название «Ночь (не) в музее».
Каждый год в мае во всём мире проходит акция «Ночь музеев», во время которой можно бесплатно посетить выставки поздно вечером или ночью,
Политехнический музей проведет 16 мая акцию «Ночь (не) в музее» на всех своих цифровых площадках. Откроет программу приветствие от Политеха, далее начнётся путешествие по российским музеям от Калининграда до Владивостока, — говорится в сообщении.
Акция будет транслироваться на платформах Политеха в соцсетях. Специальными гостями станут несколько европейский музеев, среди которых Музея науки в Лондоне (Science Museum) и Автомобильный музей Турина (Museo Nazionale dell'Automobile).
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