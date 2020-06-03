«Мастерская Брусникина» создала спектакль в The Sims 4

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Российский актёр Алексей Агранович займётся постановкой спектакля по произведению Ивана Вырыпаева «Сентенции Пантелея Карманова».

Представление будет состоять из записей в дневнике молодого человека, который делился своими размышлениями о жизни в течение 11 лет, сообщает SRSLY. Агранович сам адаптировал текст для сцены. У меня есть...