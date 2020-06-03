«Мастерская Брусникина» создала спектакль в The Sims 4

Московский театр «Мастерская Брусникина» представила спектакль, созданный в игре The Sims 4. Постановщиком выступил Максим Курочкин.
Пьеса стала частью проекта «Тоска по спектаклю», который вдохновлён жизнью в изоляции. Цикл запустила режиссёр Эмилия Кивелевич.
Это серия видеоспектаклей, которые рождаются из ностальгии по нормальной жизни, когда можно было репетировать пьесы, показывать их живым зрителям, сидящим бок о бок, — говорится в описании ролика.
Своих 3D-аватаров озвучили Марина Васильева, Алиса Кретова, Алексей Любимов и Гладстон Махиб. Постановка получил название «Небо».
Как писал NEWS.ru, российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота. Видео сопровождает песню «Кислород».
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