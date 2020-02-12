https://static.news.ru/photo/2c5813e8-4e40-11ea-917a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mariinsky.ru

В четверг, 13 января, состоится премьера оперы «Лолита» Родиона Щедрина на Новой сцене Мариинского театра. Постановка основана на одноимённой книге писателя Владимира Набокова.

Спектакль будет проходить под управлением художественного руководителя труппы народного артиста России Валерия Гергиева, сообщает ТАСС. Представления также назначены на 15 и 24 февраля, 14 марта и 22 апреля.

С появлением «Лолиты» коллекция исполняемых в Мариинском театре опер Родиона Щедрина обретает полноту. Здесь идут все оперы мастера, — говорится в сообщении пресс-службы театра.

В репертуар Мариинки уже вошли такие постановки Щедрина, как «Мёртвые души», «Очарованный странник», «Левша» и «Рождественская сказка».

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