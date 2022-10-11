«Думаю, наверху дали отмашку»: Ахеджакова об отмене спектакля «Первый хлеб» Лия Ахеджакова заподозрила, что спектакль «Первый хлеб» отменили из-за «отмашки сверху»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила NEWS.ru, что спектакль «Первый хлеб», показ которого должен был состояться 17 октября, отменили в «Современнике» не по техническим причинам, как официально заявили в театре, а из-за «исчезновения» актера Виталия Муратова. По словам Ахеджаковой, администрация «не смогла найти замену актеру, у которого всего четыре реплики». Также она заподозрила, что постановку, которую ранее ряд общественных организаций требовали снять с репертуара, могли отменить из-за «отмашки сверху».

Сообщение об отмене спектакля «Первый хлеб» появилось на официальном сайте «Современника». Как рассказал NEWS.ru глава художественного совета театра, артист Владислав Ветров, показ спектакля отменили «по техническим причинам, других причин нет». Однако исполнительница главной роли Лия Ахеджакова заявила, что «никаких технических причин нет».

Нет никаких технических причин, просто исполнитель роли блогера (актер Виталий Муратов. — NEWS.ru), который произносит на сцене всего четыре реплики в разговоре со мной, не может играть. Не знаю, угодил ли под мобилизацию или есть другая причина, нам не объясняют. Но главное, что в театре нет никого, кто мог бы сказать четыре реплики и его заменить, — объяснила Лия Ахеджакова.

Актриса отметила, что в октябре было назначено два показа спектакля «Первый хлеб»: 3-го и 17-го числа. 3 октября, по словам Ахеджаковой, она сыграла спектакль-замену «Игра в джин».

А насчет 17-го нам сказали, что «спасибо, 17-го играть не надо». В ноябре этого спектакля в афише нет, — подчеркнула артистка.

Ахеджакова выразила недоумение в связи с тем, что «Современник» не нашел замену выбывшему актеру. Она добавила, что раньше в случае болезни артистов или их непредвиденных съемок на помощь приходил автор пьесы Ринат Ташимов.

Он не только автор этой прелестной пьесы, но и замечательный артист. Когда кто-нибудь заболевает или возникает съемка, которую нельзя отменить, он тут же приходит и играет любую роль. Поэтому до сих пор мы были в полном порядке. Я думаю, что где-то наверху дали отмашку. У меня такие подозрения. Слишком хорошо зал принимал спектакль, — заявила Лия Ахеджакова.

Скандал вокруг спектакля театра «Современник» «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой разразился осенью 2021 года. Общественная организация «Офицеры России» попросила Генпрокуратуру проверить постановку, заподозрив авторов в унижении чести и достоинства ветеранов ВОВ, а также в пропаганде гомосексуализма. В итоге постановку заморозили, но вскоре вернули в репертуар.

В марте 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что деятелям культуры, противникам действий президента Владимира Путина на Украине, работающим в российских государственных культурных учреждениях, следовало бы покинуть свои должности. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом.

Одной их тех, кто ответил на призыв Володина, стала Лия Ахеджакова. Артистка сказала, что не будет увольняться из московского театра «Современник», но при этом останется противницей военной спецоперации на Украине. Она отметила, что «раньше никогда не предлагали таких „тестов на предательство“, человеческую порядочность, преданность великой русской культуре».