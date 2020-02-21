Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Казахстана Александр Бублик, выступавший до ноября 2016 года за Россию, рассказал, что занимается теннисом только ради денег.

Я ненавижу теннис всем сердцем. Если честно, я вообще не вижу ничего позитивного в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только ради денег. Если бы денег не было, я бы...