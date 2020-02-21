Тренер теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара рассказал, что ему не нравится реакция россиянина после неудач.
Когда он плачет по поводу каждого проигранного очка, это меня раздражает. Особенно когда он не показывает желания принимать нашу поддержку и намерение приободрить его, — цитирует Сервала L'Equipe.
Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.
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