Стало известно, почему Медведев и Хачанов убрали флаги РФ из Instagram

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов убрали эмодзи с флагами страны из описания в профиле в Instagram под угрозой запрета выступления в туре, сообщат источник «Р-спорт» из Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ранее АТР и WTA приняли решение не лишать российских спортсменов международных стартов, но участвовать в турнирах россияне могут только в нейтральном статусе.

Медведева и Хачанова принудили убрать российский флаг из профилей под угрозой запрета выступать в туре, — сообщил источник в ATP.

28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Россиянин набрал 8615 баллов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга. На втором месте остановился бывший лидер рейтинга сербский теннисист Новак Джокович. На его счету 8465 баллов. Третью строчку сохранил немец Александр Зверев. Он набрал 7515 баллов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что российских и белорусских спортсменов Запад пытается выставить предателями перед соотечественниками, вынуждая, как, например, гонщиков, отказываться использовать слова «русский», «Россия», «Белоруссия».