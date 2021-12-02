Представители МОК лично встретятся с Пэн Шуай в январе
Сергей Стариков
Сергей Стариков
15:35, 02 декабря 2021
Пэн ШуайФото: Bai Xue/XinHua/Global Look Press
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Представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что в январе 2022 года проведут личную встречу с двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай. В пресс-службе организации сообщили, что накануне контактировали, и выразили обеспокоенность по поводу безопасности теннисистки.
Мы, как и многие люди, выражаем обеспокоенность по поводу безопасности Пэн Шуай. В связи с этим представители МОК вчера пообщались с ней по видеосвязи. Мы предложили ей всестороннюю поддержку, договорились, что продолжим поддерживать с ней контакт и договорились о личной встрече в январе следующего года, — говорится в сообщении МОК.
17 ноября Пэн впервые опровергла свои слова о домогательствах, она отправила письмо в руководство WTA. Позже в СМИ сообщили, что пропавшая теннисистка опубликовала фотографии в чате WeChat.
Пэн Шуай является двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде, триумфатором Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.
Ранее глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил с заявлением, что организация временно отказывается от проведения соревнований в Китае и Гонконге из-за ситуации с Пэн Шуай. Функционер заявил, что не может просить своих спортсменок выступать там, где китайская теннисистка не имеет возможности доносить свои мысли.