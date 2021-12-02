Представители МОК лично встретятся с Пэн Шуай в январе

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что в январе 2022 года проведут личную встречу с двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай. В пресс-службе организации сообщили, что накануне контактировали, и выразили обеспокоенность по поводу безопасности теннисистки.

Мы, как и многие люди, выражаем обеспокоенность по поводу безопасности Пэн Шуай. В связи с этим представители МОК вчера пообщались с ней по видеосвязи. Мы предложили ей всестороннюю поддержку, договорились, что продолжим поддерживать с ней контакт и договорились о личной встрече в январе следующего года, — говорится в сообщении МОК.

17 ноября Пэн впервые опровергла свои слова о домогательствах, она отправила письмо в руководство WTA. Позже в СМИ сообщили, что пропавшая теннисистка опубликовала фотографии в чате WeChat.

Пэн Шуай является двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде, триумфатором Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

Ранее глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил с заявлением, что организация временно отказывается от проведения соревнований в Китае и Гонконге из-за ситуации с Пэн Шуай. Функционер заявил, что не может просить своих спортсменок выступать там, где китайская теннисистка не имеет возможности доносить свои мысли.