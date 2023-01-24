Заслуженный тренер России по теннису Иван Придаткин, работавший с Даниилом Медведевым еще до перехода россиянина в профессионалы, рассказал о проблемах в его игре. В интервью YouTube-каналу «Больше!» он подчеркнул, что Медведеву не хватает активности в атаке.

У Дани есть сильная сторона — позиционная сторона. Но ему не хватает активных действий. Одной подачей и защитой сейчас выигрывать такие турниры невозможно. Ему не хватает давления на соперников, все уже изучили игру Даниила. В матче с Кордой он проигрывал в длинных розыгрышах, где раньше был непобедим. Слишком много выжидал... Мне сложно судить, может, он травмирован, не очень хорошо себя чувствует, — сказал Придаткин.