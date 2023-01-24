Заслуженный тренер России по теннису Иван Придаткин, работавший с Даниилом Медведевым еще до перехода россиянина в профессионалы, рассказал о проблемах в его игре. В интервью YouTube-каналу «Больше!» он подчеркнул, что Медведеву не хватает активности в атаке.
У Дани есть сильная сторона — позиционная сторона. Но ему не хватает активных действий. Одной подачей и защитой сейчас выигрывать такие турниры невозможно. Ему не хватает давления на соперников, все уже изучили игру Даниила. В матче с Кордой он проигрывал в длинных розыгрышах, где раньше был непобедим. Слишком много выжидал... Мне сложно судить, может, он травмирован, не очень хорошо себя чувствует, — сказал Придаткин.
Ранее во вторник, 24 января, Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В 1/4 он обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0.
Даниил Медведев проиграл Корде 20 января в 1/16 финала Australian Open.
25 января Андрей Рублев проведет свой четвертьфинальный матч Australian Open против девятикратного победителя турнира, серба Новака Джоковича.