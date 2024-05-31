Пользователи во всем мире пожаловались на сбои в работе Google Downdetector: пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе Google

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Люди по всему миру сообщили о сбоях в работе поисковой системы Google, соответствующие данные приведены на сайте Downdetector, отслеживающем ошибки и отключения на популярных интернет-ресурсах. По его информации, сбои начались днем в пятницу, 31 мая.

Отмечается, что более тысячи жалоб было зафиксировано в Соединенных Штатах. Кроме того, отчеты о проблемах отправляли пользователи из Великобритании, Германии, Индии, Италии, Канады и других стран. По большей части люди пишут о сбоях в работе новостного раздела, также поступают жалобы на медленную загрузку сайтов и проблемы со входом в учетную запись.

Ранее масштабный сбой зарегистрирован при подключении к спутниковой системе связи Starlink, об этом сообщили представители сервиса в соцсети X. Отмечалось, что специалисты активно работают над решением этой проблемы. Факт сбоя подтвердили данные с сайта Downdetector, первые случаи были зафиксированы около 04:07 мск.

До этого американский предприниматель Илон Маск рассказал, что спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку. По словам бизнесмена, это произошло из-за геомагнитной бури. Правительство США в связи с этим впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о пятнах на Солнце, превышающих площадь Земли в 17 раз.