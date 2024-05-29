В работе спутниковой системы Starlink произошел сбой Starlink подтвердил сбой в подключении к спутниковой системе связи

Фото: Wolf von Dewitz/dpa/Global Look Press

Масштабный сбой зарегистрирован при подключении к спутниковой системе связи Starlink, следует из сообщения представителей сервиса в соцсети X. Специалисты активно работают над решением этой проблемы.

В настоящее время в подключении Starlink произошел сбой, и мы активно работаем над решением этой проблемы, — говорится в публикации.

Факт сбоя подтверждают данные с сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов. Первые случаи были зафиксированы около 04:07 мск. Чаще всего проблемы с доступом возникли у жителей Соединенных Штатов. Сообщения о сбоях также поступали из Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Мексики.

Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал, что спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку. По словам бизнесмена, это произошло из-за геомагнитной бури. Правительство США в связи с этим впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение пятнах на Солнце, превышающих площадь Земли в 17 раз.

До этого ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут взломать терминалы спутниковой связи Starlink. Это самая защищенная сеть мира для внешнего вмешательства, констатировал он.