Технологии

Японский суперкомпьютер признан мощнейшим в мире

12:19, 23 июня 2020
Фото: r-ccs.riken.jp

Японский компьютер «Фугаку» возглавил топ-500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.

По данным агентства Kyodo, «Фугаку», созданный корпорацией Fujitsu и Институтом физико-химических исследований RIKEN, также признан экспертами лучшим для использования в промышленности, сфере искусственного интеллекта и анализе больших цифр. Он имеет достаточно мощности для совершения более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Занявший второе место американский суперкомпьютер Summit уступает ему по этому показателю в 2,8 раза. При этом эксперты отмечают, что это не максимальная мощность «Фугаку».

Третье место в рейтинге занял ещё один американский суперкомпьютер. Четвёртое и пятое — машины из Китая.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Microsoft создала суперкомпьютер на базе облачных решений Azure. Как утверждают в компании, производительность машины позволила ей оказаться в пятёрке самых мощных суперкомпьютеров в мире.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях