Японский суперкомпьютер признан мощнейшим в мире

https://static.news.ru/photo/2e3c934a-b534-11ea-8b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: r-ccs.riken.jp

Японский компьютер «Фугаку» возглавил топ-500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.

По данным агентства Kyodo, «Фугаку», созданный корпорацией Fujitsu и Институтом физико-химических исследований RIKEN, также признан экспертами лучшим для использования в промышленности, сфере искусственного интеллекта и анализе больших цифр. Он имеет достаточно мощности для совершения более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Занявший второе место американский суперкомпьютер Summit уступает ему по этому показателю в 2,8 раза. При этом эксперты отмечают, что это не максимальная мощность «Фугаку».

Третье место в рейтинге занял ещё один американский суперкомпьютер. Четвёртое и пятое — машины из Китая.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Microsoft создала суперкомпьютер на базе облачных решений Azure. Как утверждают в компании, производительность машины позволила ей оказаться в пятёрке самых мощных суперкомпьютеров в мире.