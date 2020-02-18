https://static.news.ru/photo/fe60eca4-524e-11ea-9327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство китайской компании Xiaomi согласилось предустанавливать российское программное обеспечение на смартфоны и другие гаджеты.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Предустановка отечественного ПО будет выполняться в соответствии с требованиями российского законодательства.

Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и, в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения, мы будем устанавливать его в рабочем режиме, — передаёт RNS сообщение пресс-службы.

В компании отметили, что Xiaomi уже применяет подобную практику предустановки приложений от локальных разработчиков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Samsung готовы исполнять требования российского законодательства, в том числе и по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны.