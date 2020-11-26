Windows 10 сможет запускать приложения на Android

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В настольной версии Windows 10 разработчики решили синхронизировать её с прошивкой Android. Таким образом, у пользователей появится возможность открывать приложения со смартфона на своём персональном компьютере. Об этом сообщил в Twitter инсайдер Зак Боуден.

По его словам, новая опция будет запущена в 2021 году. Сейчас операционная система может транслировать приложения Android только через софт Your Phone. При этом в программе много багов и она может корректно работать только с устройствами Samsung, отмечает портал «Экономика Сегодня».

2021 is shaping up to be a huge year for Windows 10, with Windows 10X, Cloud PC, and the 'Sun Valley' improvements all on the agenda: https://t.co/jV6oyZFjBt — Zac Bowden (@zacbowden) November 24, 2020

Релиз Windows 10 состоялся в июле 2015 года. Она была создана корпорацией Microsoft для персональных компьютеров в рамках семейства Windows NT. При этом за последние пять лет с момента создания не все пользователи перешли на 10-ю версию и продолжают пользоваться Windows 7, утверждая, что это один из самых удобных продуктов компании.

В ноябре Microsoft заявила о принудительном обновлении устаревших версий операционных систем Windows. В компании объяснили, что это делается во избежание проблем с совместимостью оборудования в будущем. Процесс обновления ОС миллионов пользователей будет запущен 8 декабря, когда закончится поддержка майского обновления Windows под номером 1903, сообщал NEWS.ru.