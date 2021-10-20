В работе Instagram снова произошёл масштабный сбой

Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на проблемы в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Ранее аналогичный сбой привёл к падению всех сервисов Facebook.
О проблемах
Кроме того, проблемы
Первый масштабный сбой у сервисов Facebook произошёл вечером 4 октября, когда они оставались недоступными около шести часов. В результате глава корпорации Марк Цукерберг потерял $7 млрд на падении акций компании.
Второй в течение недели сбой по всему миру произошёл вечером 8 октября. В России на неполадки в соцсетях пожаловались 65% пользователей. Также они заявляли о проблемах в работе с мессенджером WhatsApp.