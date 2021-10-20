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В работе Instagram снова произошёл масштабный сбой

17:53, 20 октября 2021
В работе Instagram снова произошёл масштабный сбой Фото: Valentin Wolf/Global Look Press
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Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на проблемы в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Ранее аналогичный сбой привёл к падению всех сервисов Facebook.

О проблемах сообщают пользователи по всему миру, но больше всего сообщений пришло из США. Юзеры жалуются на сбой в работе приложения, невозможность опубликовать пост и трудности при посещении сайта соцсети.

В работе Instagram снова произошёл масштабный сбойdowndetector.ru

Кроме того, проблемы замечены в работе соцсети Facebook, которая, как и Instagram, принадлежит одноимённой компании. У мессенджера WhatsApp также наблюдается сбой, но значительно менее серьёзный.

Первый масштабный сбой у сервисов Facebook произошёл вечером 4 октября, когда они оставались недоступными около шести часов. В результате глава корпорации Марк Цукерберг потерял $7 млрд на падении акций компании.

Второй в течение недели сбой по всему миру произошёл вечером 8 октября. В России на неполадки в соцсетях пожаловались 65% пользователей. Также они заявляли о проблемах в работе с мессенджером WhatsApp.

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