В Общественной палате РФ предложили чиновникам отказаться от WhatsApp

https://static.news.ru/photo/d0ebd1fe-53fa-11eb-ae86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обновление пользовательского соглашения WhatsApp поднимает вопрос о прекращении использования мессенджера российскими чиновниками, заявил первый заместитель председателя Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В новой версии соглашения пользователи WhatsApp обязываются предоставлять Facebook дополнительные данные, в частности о транзакциях и IP-адресе.

Год начался очень динамично, исполняются все наши мрачные прогнозы и предостережения, которые Общественная палата РФ делала в декабре, когда я представил 15 новых главных информационных угроз для гражданского общества. Этот список, во-первых, пополняется, но там одной из угроз была цензура на площадках западных социальных медиа. Вот мы видим, что происходит, — цитирует Малькевича ТАСС.

По мнению представителя ОП, российские чиновники должны перестать общаться в мессенджере хотя бы по рабочим вопросам. Малькевич отметил, что WhatsApp также пользуется популярностью у журналистов и представителей бизнеса. Этим категориям граждан также следует осознать, что вся «конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб», указал член ОП.

Малькевич напомнил о позициях Google и Apple в ситуациях с удалением сервиса микроблогов Parler и блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа.

Абсолютно правильной была история с предустановкой российских приложений, российских программ на смартфоны, продающиеся у нас. Потому что мы видим, как в мгновение ока могут выбрасывать неугодных из социальных сетей, неугодные программы или приложения. Это очень серьезная история, — заключил член ОП.

Ранее об отказе от использования WhatsApp заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передавал NEWS.ru.