Эрдоган откажется от WhatsApp после введения новых правил использования

https://static.news.ru/photo/2ae4eecc-5345-11eb-989b-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Министерство обороны Турции откажутся от использования мессенджера WhatsApp из-за новых правил использования. Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера.

В пресс-службе сообщили, что переведут свои группы из WhatsApp в зашифрованный мессенджер BiP, который принадлежит турецкой компании Turkcell, передаёт НСН.

Ранее стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В документ добавили пункт о передаче личных сведений в Facebook. Подчёркивается, что мессенджер является частью корпорации (также в неё входят Instagram и Facebook Messenger). Поэтому он будет делиться информацией со всем «семейством приложений». Передача данных пользователя, по словам представителей компании, необходима для анализа его вкусов и привычек.

Как сообщал NEWS.ru, российский программист Павел Дуров заявил, что основанный им мессенджер Telegram, очевидно, стал большой проблемой для главного конкурента на рынке — приложения WhatApp, принадлежащего Facebook.