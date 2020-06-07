В Минкомсвязи заявили, что блокировка Интернета в РФ технически невозможна

https://static.news.ru/photo/e6dc1802-a98c-11ea-8aec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Техническая возможность заблокировать сеть Интернет в РФ практически отсутствует. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного, нет, не существует, — цитирует его ТАСС.

Шадаев добавил, что задача по созданию инструмента, который мог бы это сделать, политическим руководством страны не ставится. Также нет технических возможностей применить технологию, аналогичную китайской системе блокировки нежелательных сегментов.

Министр заявил, что невозможно представить современную жизнь без Сети и что закон о суверенном Интернете направлен именно на гарантию доступности её для граждан РФ. По его словам, закон подразумевает, что вся необходимая инфраструктура будет продублирована, чтобы никто не смог отключить сервисы, например, из-за рубежа.

Как писал NEWS.ru, генеральная прокуратура может получить право по блокировке интернет-ресурсов или интернет-СМИ за оправдание или обоснование экстремизма и терроризма. В документе указано, что доступ к ресурсам и информации, которая обосновывает или оправдывает осуществление экстремистской или террористической деятельности, может быть ограничен без решения суда по решению генпрокурора или его заместителей.