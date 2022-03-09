В IT-индустрии рассказали, как на Россию повлияет отсутствие процессоров

Ограничение на ввоз в Россию компьютерных процессоров вычеркнет страну из технологической гонки , сообщил создатель LiveInternet, интернет-предприниматель Герман Клименко изданию Pravda.Ru. До этого Россия могла находиться в топ-4 мировых лидеров в IT-сфере, считает он.

Вы ноутбук не сможете обновить, если будет запрещена поставка любых процессоров. У вас ноутбук Mac? Они года два-три прекрасно работают. Самое важное сейчас — это IT-индустрия, потому что у нас идёт четвёртая промышленная революция. Мы имели шанс держаться в тройке-четвёрке эффективных стран. Но когда нам запретят поставки процессоров, мы будем вычеркнуты из этой гонки. Мы становимся третьеразрядной страной в мире технологий. А технологии сейчас — это всё, — сказал Клименко.

Он предположил, что в оборонной сфере могли создать свои процессоры, но тот же «Яндекс» закупает их на $20 млн каждый месяц. При этом отечественные «Эльбрус» и «Байкал» производятся в Тайване, а это союзник США, отметил Клименко. Они уже приостановили поставки, хотя их им не запрещали.

Клименко призвал называть происходящее своими именами, чтобы понимать, с чем работать.

Это не паника — признать, что у нас всё плохо. Это точка отсчёта, которая позволит подняться. Нельзя стартовать каждый раз с пятой скорости на машине. Сперва нужна первая скорость, потом — вторая, потом — третья, — сказал он.

При этом потребители проблем даже не заметят, они возникнут у b2b-сектора. Смартфон год проработают, дальше ситуация утрясётся, считает Клименко.

Ранее специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин сообщил, что технологические процессы производства «Эльбруса» и «Байкала» отстают от реальности не на годы, а на десятилетия и основаны на архитектурах, разработанных в США и Великобритании. Промышленное производство этих систем своими силами невозможно.