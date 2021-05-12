Telegram могут оштрафовать ещё четыре раза

https://static.news.ru/photo/cbe6d888-b350-11eb-9f29-96000091f725_660.jpg Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Мессенджеру Telegram грозит ещё четыре штрафа в России из-за отказа удалить информацию о не согласованных с властями акциях протеста. Об этом в суде рассказали журналистам «Интерфакса».

На компанию Telegram Messenger Inc. составили ещё четыре протокола по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Таким образом, общая сумма штрафов для организации может составить 16 млн рублей.

Дата рассмотрения протоколов в суде ещё не назначена.

12 мая суд оштрафовал Telegram на 5 млн рублей за отказ от удаления информации о митингах. Кроме того, петербургский суд оштрафовал на 1,5 млн рублей соцсеть «ВКонтакте», которая также не удалила контент об акциях протеста. В протоколе, составленном Роскомнадзором по требованию зампрокурора РФ, указано, что в ООО «ВКонтакте» 31 января направили требование удалить информацию по определённой ссылке, а также «тождественную информацию». Она содержала призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Однако в течение суток изменения не внесли.

Накануне в суд поступили шесть административных протоколов на компанию Twitter, по каждому из которых компании грозит штраф до 4 млн рублей. Ещё по пять протоколов направили в Google и Facebook, каждой из компаний грозят штрафы в размере 20 млн рублей. Причиной также стал отказ от удаления информации по требованию Роскомнадзора.