Студенты в Бурятии собрали гидронасос, придуманный 250 тысяч лет назад

https://static.news.ru/photo/02543e38-987b-11eb-8742-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба БГСХА

Студенты инженерного факультета Бурятской государственной сельхозакадемии в Улан-Уд собрали действующий прототип гидротаранного насоса, конструкция которого была придумана ещё 250 тысяч лет назад.

На сборку насоса у студентов ушло менее трёх месяцев. При этом они использовали металл, «болгарку», сварочный аппарат и плазморез.

Заведующий кафедрой «Технические системы в АПК и общеинженерные дисциплины» Виктор Коновалов пояснил «МК-Улан-Удэ», что для работы насоса не нужны топливо и электроэнергия. В движение он приводится за счёт течения жидкости и сил гравитации. Достаточно, чтобы течение воды составляло более одного метра в секунду.

Устройство может быть использовано для различных сельскохозяйственных работ на участках, которые располагаются вблизи рек.

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