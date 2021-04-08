Студенты в Бурятии собрали гидронасос, придуманный 250 тысяч лет назад

Студенты инженерного факультета Бурятской государственной сельхозакадемии в Улан-Уд собрали действующий прототип гидротаранного насоса, конструкция которого была придумана ещё 250 тысяч лет назад.
На сборку насоса у студентов ушло менее трёх месяцев. При этом они использовали металл, «болгарку», сварочный аппарат и плазморез.
Заведующий кафедрой «Технические системы в АПК и общеинженерные дисциплины» Виктор Коновалов
Устройство может быть использовано для различных сельскохозяйственных работ на участках, которые располагаются вблизи рек.
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