https://static.news.ru/photo/aa007df8-58ae-11ea-b8a5-fa163e074e61_660.jpg ИИ-процессоры Ascend 910 и Ascend 310 Фото: Huawei/Xinhua/Global Look Press

Национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении будут разработаны в РФ в 2020 году. Координировать реализацию проекта будет Технический комитет по стандартизации «Искусственный интеллект» на базе Российской венчурной компании (РВК).

По словам председателя комитета Сергея Гарбука, здравоохранение относится к числу сфер, где стандартизация ИИ носит наиболее актуальный характер. Дело в том, что использование на практике систем ИИ, качество которых не гарантировано, может быть опасно. Кроме того, необходимость принятия стандартов назрела в связи с высокой технологичностью разработок в данной области. Их отсутствие сдерживает эффективное внедрение систем ИИ.

Глава комитета отметил, что всего планируется разработать порядка 50 стандартов. В текущем году они появятся в клинической медицине. В дальнейшем — в таких сферах, как лучевая и функциональная диагностика, гистология, реконструкция изображений в диагностике и лечении, и других, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные разработали нейросеть, которая нашла антибиотик, уничтожающий резистентные ко всем лекарствам инфекции. Вещество получило название «Халицин».