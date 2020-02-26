Национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении будут разработаны в РФ в 2020 году. Координировать реализацию проекта будет Технический комитет по стандартизации «Искусственный интеллект» на базе Российской венчурной компании (РВК).
По словам председателя комитета Сергея Гарбука, здравоохранение относится к числу сфер, где стандартизация ИИ носит наиболее актуальный характер. Дело в том, что использование на практике систем ИИ, качество которых не гарантировано, может быть опасно. Кроме того, необходимость принятия стандартов назрела в связи с высокой технологичностью разработок в данной области. Их отсутствие сдерживает эффективное внедрение систем ИИ.
Глава комитета отметил, что всего планируется разработать порядка 50 стандартов. В текущем году они появятся в клинической медицине. В дальнейшем — в таких сферах, как лучевая и функциональная диагностика, гистология, реконструкция изображений в диагностике и лечении, и других,
Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные разработали нейросеть, которая нашла антибиотик, уничтожающий резистентные ко всем лекарствам инфекции. Вещество получило название «Халицин».
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