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Российская соцсеть «ВКонтакте» обошла блокировку украинских властей

11:37, 13 сентября 2020
Фото: pixabay.com

Технические специалисты российской социальной сети «ВКонтакте» нашли способ обойти блокировку на Украине. В мобильном приложении был изменён алгоритм работы прокси-соединения, что позволило пользоваться сервисом, не прибегая к специальным сторонним программам.

Соединение стало более стабильным, а между сервисами соцсети и пользователем больше нет препятствий, сказано на официальной украинской странице «ВКонтакте».

Вы можете с комфортом общаться с близкими, слушать любимые песни, читать и публиковать сообщения, а ещё решать ежедневные дела и бытовые хлопоты, — говорится в сообщении.

Вместе с тем зайти в соцсеть со стационарного компьютера жители Украины по-прежнему могут только с помощью сервисов VPN.

Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «Яндексу» и Mail.ru власти Украины запретили в мае 2017 года. Сначала запрет предполагался на три года, затем был продлён ещё на такой же срок.

Ранее, как писал NEWS.ru, «ВКонтакте» запустила видеозвонки для совместной работы, учёбы и досуга, рассчитанные на количество участников до 128 человек. Причём в их числе могут быть даже не зарегистрированные в соцсети пользователи.

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