«ВКонтакте» запустил групповые видеозвонки на 128 человек

https://static.news.ru/photo/8bd6caea-f335-11ea-b313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила видеозвонки для совместной работы, учёбы и досуга, рассчитанные на количество участников до 128 человек. Причём в их числе могут быть даже не зарегистрированные в соцсети пользователи.

Пользоваться сервисом можно на любом устройстве и для этого не нужно устанавливать дополнительные приложения. Длительность звонков не ограничена, участники могут сохранять анонимность.

Приглашения в звонок можно рассылать за пределами соцсети. Человеку, желающему присоединиться к беседе, но не имеющему профиля во «ВКонтакте», достаточно просто перейти по такой ссылке и указать своё имя.

Для обмена файлами в ходе разговора предусмотрен чат, куда все участники видеозвонка добавляются автоматически. Переписка и материалы сохраняются после завершения звонка и остаются доступными, собеседники могут в любое время продолжить обсуждение.

Одна из новинок — виртуальные AR-фоны с технологией 360 градусов. Они доступны при общении с помощью мобильного приложения «ВКонтакте». Можно выбрать собственные фоны соцсети и другие изображения от необитаемых островов до Луны, сообщается на сайте компании.

Ранее NEWS.ru писал, что «ВКонтакте» тестирует нейросеть для борьбы с «враждебными высказываниями». Многим пользователям нововведение не понравилось, некоторые из них расценили его как политическую цензуру. Противники новых правил создали петицию и составили обращение к депутату Госдумы Николаю Земцову, который поручил подготовить несколько депутатских запросов.