https://static.news.ru/photo/febd12a0-d2ff-11e9-a22a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Microsoft работает над новой функцией приложения Your Phone. Пользователи Windows 10 смогут принимать звонки и набирать номера абонентов.

По словам юзера под псевдонимом Ajith, обнаружившего нововведение, сейчас функция находится в стадии тестирования в бильде v1.19082.1006.0. Её можно активировать в настройках приложения.

Your Phone app with Calls & dialer support, I can confirm it is working. pic.twitter.com/gpLU8ogXlw — Ajith (@4j17h) 7 сентября 2019 г.

Когда именно новая опция станет доступна пользователям, пока неизвестно.

Вначале Microsoft уже выпустила обновление для приложения Your Phone, позволяющее владельцам смартфонов под управлением Android получать уведомления прямо на компьютер.

Ранее News.ru сообщил, что Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970. Она добавила новую возможность Reset this PC, позволяющую переустановить операционную систему из Интернета.