Павел Дуров: Whatsapp опасен

Основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз обрушился с критикой на популярный мессенджер Whatsapp, который, по его словам, опасен для пользователей, так как не защищает их личные данные. В своём Telegram-канале он написал, что с момента создания Whatsapp в 2009 году он едва ли хоть когда-то был безопасен. Данные клиентов постоянно утекали в Сеть.

Сообщения в WhatsApp годами оставались открытыми для потенциальных злоумышленников, как подробно описано в недавних утечках информации о Boldend — стартапе США, занимающемся кибервойной, — заявил Дуров.

Его также возмутило, что каждые несколько месяцев IT-специалисты со всего мира находят в приложении новые технические неполадки в области безопасности. Причём Дуров отметил, что писал об этом и два года назад, с тех пор ничего не изменилось.

Российскому миллиардеру сложно поверить в некомпетентность команды разработчиков WhatsApp хотя бы потому, что мессенджер Telegram, несмотря на то, что это более сложное приложение, никогда не сталкивался с такими серьёзными проблемами, как его американский аналог.

Ранее эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко рассказал, что физический износ SIM-карты может привести к снижению качества связи и потере данных, поэтому её нужно менять каждые четыре-пять лет. По словам специалиста, основная причина износа — внесение в память SIM-карты новых данных или удаление старых.