На сбой в работе соцсетей отреагировали в «Лаборатории Касперского»

Масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могли стать следствием неполадок в работе глобальных провайдеров. Данных о связи сбоев с кибератаками нет, заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с РИА Новости.

На данный момент у нас нет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам связаны с кибератаками. Вероятнее всего, это следствие сбоя в работе глобальных провайдеров, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что такие сбои не считаются редкостью. Так, многие сервисы в ноябре 2020 года отключились из-за проблем в работе Amazon Web Services.

Ранее стало известно, что мошенники оперативно отреагировали на ситуацию с обвалом Facebook и его сервисов, начав использовать её для обмана пользователей и продвижения опасного программного обеспечения. Их сообщения, в которых обвиняются в случившемся «российские чекисты» и Роскомнадзор, появились в Telegram-каналах, но это не соответствует действительности.