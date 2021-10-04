Мошенники стали использовать обвал Facebook для обмана пользователей

Мошенники оперативно отреагировали на ситуацию с обвалом Facebook и его сервисов, начав использовать её для обмана пользователей и продвижения опасного программного обеспечения. Их сообщения, в которых обвиняются в случившемся «российские чекисты» и Роскомнадзор, появились в Telegram-каналах, но это не соответствует действительности, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров.

Сообщения о том, что РКН блокирует Facebook, Instagram и WhatsApp, не соответствуют действительности. Взлома баз данных пользователей этих соцсетей, по нашим данным, также не было, — отметил эксперт.

Он добавил, что не следует верить сообщениям мошенников о якобы возможности через их VPN-системы зайти на сайты соцсетей.

Сейчас на волне хайпа появится большое количество поддельных VPN, которые не обеспечат безопасность, а наоборот будут пропускать через себя весь ваш трафик, и, таким образом, в руки мошенников могут утечь пароли, переписка и так далее, — подчеркнул Бедеров.

Он считает, что в сложившейся ситуации лучше всего использовать прокси-серверы, что будет более безопасно.

Но лучше дождаться решения проблемы со стороны компании Facebook, — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что массовые сбои наблюдаются во всех приложениях по всему миру вслед за сбоями в WhatsApp, Facebook и Instagram. Пользователи сообщают о проблемах в TikTok и Telegram. Не работают на данный момент Instagram, WhatsApp и Facebook, где администраторы пытаются устранить ошибку. Некоторые пользователи жалуются, что не работает TikTok.