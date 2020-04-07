Минкомсвязи запускает эксперимент по бесплатному доступу в Интернет

https://static.news.ru/photo/21b02d6a-7855-11ea-815c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязи с 1 апреля по 1 июля запускает эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Министерство намерено найти баланс между возможностями операторов связи и бесплатным социальным пакетом.

Приказ о начале эксперимента опубликован на сайте ведомства. В документе сказано о поддержке инициативы операторов связи по оказанию населению бесплатных услуг и предоставлению доступа в Интернет для «использования социально значимых информационных ресурсов» в указанный период.

Пользоваться бесплатно можно будет сайтами соцсетей и сообществ по интересам, поисковыми сервисами, электронной почтой, мессенджерами, новостными сайтами. В список вошли сайты госорганов, оказания госуслуг, крупные интернет-магазины и агрегаторы, а также сервисы по доставке. Будет открыт доступ к электронным финансовым и банковским сервисам, а также сервисам по поиску работы и развитию карьеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 70% опрошенных россиян сообщили о том, что относятся положительно к предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам. Среди сервисов, доступ к которым должен быть бесплатным, респонденты выбрали различные государственные информационные ресурсы и сайты органов власти, сервисы электронной почты, социальные сети, поисковики и сервисы объявлений.