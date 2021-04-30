Мемную фотографию продали за $500 тысяч

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Фотографию с девочкой на фоне пожара, ставшую мемом, продали в виде NFT-токена за $500 тысяч (около 38 млн рублей). Деньги за изображение получила героиня мема, «девочка-катастрофа» Зои Рот, передаёт The New York Times.

Картинку продали на аукционе Foundation ещё в середине апреля. Покупатель оценил её в 180 эфиров, что примерно равно $500 тысяч на момент сделки.

При этом авторские права на саму фотографию остались у героини. В связи с этим она будет получать 10% комиссионных за каждую перепродажу токена.

Девука собирается потратить все полученные деньги на своё образование.

Снимок сделал отец девочки в 2005 году. На нём она ухмыляется на фоне горящего дома. Пожар, запечатлённый на изображении, был учебным.

NFT — невзаимозаменяемые токены, которые подтверждают право на владение эксклюзивным цифровым контентом. Это позволяет продавать подлинные произведения цифрового искусства. Так, накануне картину стрит-артера Бэнкси сожгли, оцифровали и продали на аукционе при помощи NFT-токенов.