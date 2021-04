Мемную фотографию продали за $500 тысяч

Фотографию с девочкой на фоне пожара, ставшую мемом, продали в виде NFT-токена за $500 тысяч (около 38 млн рублей). Деньги за изображение получила героиня мема, «девочка-катастрофа» Зои Рот, передаёт The New York Times.

Картинку продали на аукционе Foundation ещё в середине апреля. Покупатель оценил её в 180 эфиров, что примерно равно $500 тысяч на момент сделки.