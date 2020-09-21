Массовый сбой произошёл в работе Telegram

Жители России и других европейских стран пожаловались на проблемы с доступом к мессенджеру Telegram. Больше всего сообщений о сбоях поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Ростова-на-Дону.
Также проблемы зафиксированы в других крупных российских городах, в Белоруссии, Польше, Венгрии, Германии, Швейцарии и Нидерландах. Большинство пользователей (92%) испытывают проблемы с подключением, ещё 7% пожаловались на невозможность отправить сообщение,
Как писал NEWS.ru, 19 сентября наблюдались аналогичные проблемы. Тогда о сбоях в работе Telegram сообщали пользователи из Белоруссии, Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, Сингапура, Бразилии и с Украины.
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