Facebook обвинил Apple в отказе от помощи малому бизнесу в пандемию

https://static.news.ru/photo/db200632-def6-11ea-b802-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Руководитель приложения Facebook Фиджи Симо заявила, что Apple вредит малому и среднему бизнесу комиссией в 30% за покупки внутри программ. По её словам, компания из Купертино отказалась отменять сбор, несмотря на пандемию коронавируса.

14 августа Facebook запустил сервис, позволяющий пользователям в 20 странах принимать участие в платных онлайн-мероприятиях, таких как вебинары. В компании надеялись, что Apple и Google отменят свою комиссию для покупок внутри приложения и позволят платформе принимать платежи через собственный сервис. Google отказалась отменять комиссию, однако заменить платёжный сервис позволила. В Apple запретили любые варианты, передаёт Bloomberg.

Помощь малому бизнесу в восстановлении после коронавируса — критически важная вещь, с которой должны помочь все технологические компании, — подчеркнула она.

Симо отметила, что Facebook не получит дохода от сервиса. Она призвала другие технологические компании присоединиться к идее о платных онлайн-мероприятиях.

К сожалению, они (Apple. — NEWS.ru) отклонили наши запросы, и малому и среднему бизнесу будет выплачено только 70% от их дохода, заработанного с трудом, — рассказали в Facebook порталу TechCrunch.

В Купертино не ответили за запросы журналистов.

Ранее на злоупотребление монопольным положением магазина приложении AppStore пожаловались в Еврокомиссию компании Telegram, Spotify и Rakuten. Их представители заявили, что «яблочный» магазин приложений, являясь монополистом, навязывает разработчикам невыгодные условия, в частности комиссию за покупки в 30%.

Как писал NEWS.ru, разработчик Epic Games попытался обойти комиссию для своей игры Fortnite и включил функцию прямых платежей, которая нарушает правила оплаты внутри приложений производителя iPhone. Apple удалила приложение из AppStore, а Epic Games в ответ обратилась в суд с целью «снять антиконкурентные ограничения» компании из Купертино.