Apple избавилась от игры Fortnite в App Store

https://static.news.ru/photo/e21c122c-ddb2-11ea-8405-fa163e074e61_660.jpg Fortnite Фото: Epic Games

Компания Apple заявила, что удалила популярную видеоигру Fortnite из своего магазина приложений App Store.

Это случилось после того, как разработчик «королевской битвы» Epic Games включил функцию прямых платежей, которая нарушает правила оплаты внутри приложений производителя iPhone, сообщает Reuters.

Epic Games пыталась обойти комиссию в 30% за транзакции, что позволяло снизить цены на валюту внутри игры. Epic Games уже отреагировала на решение Apple, подав судебный иск, «чтобы снять антиконкурентные ограничения» американской компании на рынке мобильных устройств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Sony инвестировала в Epic Games $250 млн и приобрела 1,4% акций. Как утверждает генеральный директор японской компании Кэнъитиро Ёсида, этот вклад позволит найти новые способы сотрудничества с разработчиками движка Unreal Engine и «королевской битвы» Fortnite. Глава Epic Games Тим Суини, в свою очередь, отметил, что обе фирмы создали бизнес на стыке креативности и технологий.