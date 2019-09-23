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Facebook намерена купить технологический стартап CTRL-Labs. Он разрабатывает программное обеспечение, позволяющее людям управлять цифровым аватаром силой мысли.

По словам людей, знакомых со сделкой, социальная сеть заплатит за стартап от $500 млн до $1 млрд. Технология CTRL-Labs представляет собой браслет для измерения активности нейронов в руке субъекта. Он предопределяет движение, о котором подумал человек. Активность нейронов затем переводится в движение на цифровом экране.

В декабре 2018 года генеральный директор стартапа Томас Рирдон объяснил, что руки пользователя могут находиться за спиной и даже в карманах, поскольку именно «намерение двигаться, а не само движение» контролирует аватар.

Браслет декодирует эти [нейронные] сигналы и преобразует их в цифровой сигнал, который ваше устройство может понять. Это отражает ваше намерение, поэтому вы можете поделиться фотографией с другом, используя незаметное движение, — заявил глава отдела дополненной и виртуальной реальности Facebook Эндрю Босворт в анонсирующем сделку сообщении.

Компания считает технологию CTRL-Labs инновационным вкладом, который соцсеть надеется использовать для значительного улучшения собственных AR и VR-разработок.

Ранее News.ru сообщил, что Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных.